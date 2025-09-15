Alberto Malusci, ex difensore viola, è intervenuto oggi al Pentasport di Radio Bruno, circa la situazione della difesa viola dopo l'ultima sconfitta casalinga col Napoli.
Malusci: "Errori gravi in difesa, ma Comuzzo va aiutato a crescere"
Malusci: “Errori gravi in difesa, ma Comuzzo va aiutato a crescere”
Vi proponiamo le dichiarazioni di Alberto Malusci al Pentasport di oggi.
Merito al Napoli che si è fatto trovare pronto, ma mi aspettavo una Fiorentina diversa. Se una delle palle goal di Gosens o Piccoli fosse finita dentro, la viola avrebbe potuto giocarsela fino alla fine e invece, fino al 70', è stata una squadra spenta. Gli errori di Pongracic e Comuzzo sono diversi ma i difensori di oggi devono avere più lucidità nella lettura di queste situazioni per evitarle. Credo che sia più grave quello del croato, perché fidandosi di sé stesso ha rischiato troppo. Riuscire a leggere questo tipo di dinamiche è essenziale per una difesa a tre. La Fiorentina è in difficoltà perché Fagioli sta facendo fatica, di conseguenza Mandragora e Sohm fanno fatica a far girare bene la palla.
Sul giovane Comuzzo—
Le critiche su Comuzzo vanno fermate. Lasciamo crescere il ragazzo perché è un patrimonio della società ed è ancora molto giovane. Non diamo troppo addosso a questi ragazzi che, al contrario, vanno aiutati. In questo momento è in difficoltà, anche mentalmente, dopo tutte le voci di mercato che ci sono state su di lui in sei mesi. Tornerà il Comuzzo che abbiamo conosciuto, senza dubbio.
