L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa viola dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue considerazioni:
Galli: "Questa Fiorentina deve trovare un'identità. Ecco cosa serve"
L'ex numero uno della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato di cosa deve migliorare la squadra di Pioli per tornare a far bene
Napoli su un altro livello. Tra sei mesi forse sarà una partita diversa, ma per adesso è così. Ora alla Fiorentina manca pressione e intensità, ma lavorando le cose possono cambiare. Non sono disfattista, questa squadra è più forte e competitiva, che ancora deve trovare una sua identità. Serve trovare una quadra sui centrocampisti, non si possono cambiare tutti ogni anno. C'è bisogno di una spina dorsale. Per lavorare meglio, ora serve trovare i risultati, provare alternative e trovare certezze. Come prima cosa serve ritrovare compattezza a livello difensivo.
