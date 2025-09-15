Kean, star in campo e fuori. La sua “Bombay” sarà anche in FC26

Firenze ha imparato ad apprezzare Moise Kean, sia per quello fatto vedere in campo, sia per il suo lato artistico. Come è ben noto, alcuni mesi fa, l'ex Everton ha rilasciato il suo primo album. All'interno di Chosen (il nome dell'album), appare il singolo "Bombay". Proprio questo singolo ha regalato un record particolare all'attaccante viola. Bombay sarà infatti presente nel prossimo capitolo di FC (il vecchio Fifa). Nell'esecuzione del videogioco, sarà possibile ascoltare anche la canzone di Kean. Nessun singolo prodotto da un giocatore professionista, era mai stato presente tra la colonna sonora del capitolo di EaSports.