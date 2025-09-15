Per Tariq Lamptey quella del Franchi è stata la prima in maglia viola. L'ex terzino di Chelsea e Brighton ha avuto pochi minuti per incidere, ma ha avuto un buon impatto. Chiaramente il punteggio lo ha aiutato, ma Dodò ha le spalle protette. Sui propri social Lamptey ha espresso la sua gioia per l'esordio con la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Lamptey: “Non era il risultato che volevamo. Continuiamo a lavorare”
social
Lamptey: “Non era il risultato che volevamo. Continuiamo a lavorare”
Il pubblico fiorentino ha potuto vedere per la prima volta Tariq Lamptey all'opera. Il ghanese ha destato una buona impressione
"Contento per il mio debutto alla Fiorentina. Purtroppo non era il risultato che volevamo. Continuiamo a lavorare per migliorare"
© RIPRODUZIONE RISERVATA