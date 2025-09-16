CorSport: “Ok Fazzini, ma evitiamo di assegnarli patenti da salvatore. Non serve”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Jacopo Fazzini.Acclamato da tutti come possibile nuovo titolare di questa Fiorentina, c'è il rischio che la pressione salga troppo nei suoi confronti:
Evitando di assegnare patenti da salvatore di cui non c’è bisogno, né salvatori e né situazioni da salvare, è sicuro però che il 22enne toscano di Massa ha tutto per essere la “novità” della squadra viola contro quella di Fabregas tra cinque giorni. Intanto, perché ha rilanciato la propria candidatura giocando venticinque minuti per nulla banali davanti ai campioni d’Italia che stavano vincendo 3-0, e forse non per il suo ingresso o forse sì, ma chissà come sarebbe finita se una delle occasioni avute dallo stesso Fazzini, Piccoli (con assist di Fazzini) o Gosens fosse finita alle spalle di Milinkovic-Savic dopo l’1-3 segnato da Ranieri a poco più di dieci minuti dal 90’. Le basi per un posto contro il Como le ha gettate in quel quarto scarso di partita disputato bene sabato sera, con personalità e argomenti concreti, e poi a parole subito dopo.«Sono pronto per fare il titolare». Senza spocchia né presunzione, figurarsi: Fazzini è la misura fatta ventenne, quanto semmai con l’assunzione di responsabilità in un momento subito non semplice da affrontare e da risolvere per la Fiorentina.
