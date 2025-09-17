Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Febbre per Moise Kean: salterà l’allenamento odierno

esclusive

VN – Febbre per Moise Kean: salterà l’allenamento odierno

VN – Febbre per Moise Kean: salterà l’allenamento odierno - immagine 1
Il numero 20 della Fiorentina salterà l'allenamento previsto per oggi per un attacco febbrile dell'ultimo momento
Simone Bargellini Vice direttore 

Moise Kean ha la febbre, è questa la notizia odierna in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il numero 20 della Fiorentina salterà l'allenamento previsto per oggi per un lieve attacco febbrile.

Le sue condizioni non preoccupano, ma il suo pieno recupero sarà da valutare in vista della partita con il Como in programma domenica alle ore 18.

Leggi anche
Fazzini, prestazioni di livello e quel messaggio a Pioli sul ruolo ideale
Perché Piccoli può stare in panchina. I 2 attaccanti siano un valore, non un obbligo

© RIPRODUZIONE RISERVATA