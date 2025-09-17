Moise Kean ha la febbre, è questa la notizia odierna in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il numero 20 della Fiorentina salterà l'allenamento previsto per oggi per un lieve attacco febbrile.
VN – Febbre per Moise Kean: salterà l’allenamento odierno
Il numero 20 della Fiorentina salterà l'allenamento previsto per oggi per un attacco febbrile dell'ultimo momento
Le sue condizioni non preoccupano, ma il suo pieno recupero sarà da valutare in vista della partita con il Como in programma domenica alle ore 18.
