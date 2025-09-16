Fazzini, prestazioni di livello e quel messaggio a Pioli sul ruolo ideale

La Fiorentina fin qui ha disatteso quelle che potevano essere le aspettative iniziali e lo stesso Stefano Pioli ha ammesso che sperava di avere più punti in classifica . Ma i presupposti per fare bene ci sono e anche la sconfitta contro il Napoli ha lasciato note positive.

Tra queste spicca l’ingresso in campo di Jacopo Fazzini, subentrato al 65’ al posto di Sohm. L’ex Empoli quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Già nelle trasferte a Cagliari prima e a Torino poi ha portato brillantezza in momenti in cui la squadra faticava a girare. E sabato sera è grazie a lui (e a Nicolussi Caviglia) se la Fiorentina ha alzato notevolmente la qualità del gioco. Quel passaggio filtrante che ha permesso a Piccoli di trovarsi a tu per tu con Milinkovic-Savic è rimasto negli occhi dei tifosi, nonostante l'attaccante non abbia saputo sfruttare l'occasione da gol. Fazzini si è saputo mettere in mostra con grande personalità e il messaggio è arrivato anche a Pioli che nel post partita ha dichiarato di voler tenere di conto del contributo dato dalla panchina. Dunque, se prima il tecnico viola aveva dosato l’impiego del centrocampista, adesso sembrerebbe arrivato il momento di dargli una maglia da titolare. E la partita con il Como potrebbe essere la giusta occasione.