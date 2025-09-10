Non solo calcio, Jacopo Fazzini è molto altro. Tra passioni, famiglia e sport il centrocampista della Fiorentina si è aperto a 360°, raccontando tutto quello che riguarda la sua vita privata. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Fazzini: “Io con la 22, come Kakà. Ripenso ancora allo slalom con il Polissya”
Gazzetta dello Sport
Fazzini: “Io con la 22, come Kakà. Ripenso ancora allo slalom con il Polissya”
Jacopo Fazzini si racconta
LE ORIGINI?
Sono un viareggino puro. La mia vita è lì, semplice: amici cari, PlayStation e a volte mi schiero. La mia ragazza. La famiglia, papà commercialista, mamma insegnante.
FAMIGLIA?
No, c'è anche Carolina. Che soffre da piccola di una malattia rara: la sindrome di Rett. Colpisce solo le donne. Rimani bambino. lo e Tommaso, per quel che possiamo, diamo una mano e siamo abituati a conviverci. Abbiamo pure creato una fondazione, "Ti amo", e a Viareggio c'è un medico esperto di questa malattia. Si lavora a una sperimentazione per la cura, ma è lunga. Di sicuro capisci che le cose importanti della vita sono altre
EMPOLI-FIRENZE
Da ragazzino andavo a Empoli col treno. E' stata una tappa importante, è parte della mia vita. Sento ancora tanta gente nel club. Ora sono a Firenze, vivo a 10 minuti dal Viola Park. Così non becco il traffico
SLALOM CON IL POLISSYA
Sa quante volte l'ho rivista? Un tacco di un difensore l'ha deviata, altrimenti entrava e sarebbe stato stupendo.
LA 22 E NON LA 10?
Qui era di Gudmundsson. Il 22 lo portava Kakà, uno che mi è sempre piaciuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA