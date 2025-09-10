Super Ndour, pagelle top: “Onnipresente”. Ma c’è anche chi lo critica

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina , è sceso in campo dal primo minuto nella sfida dell'Italia Under 21 contro la Macedonia. Ecco l'opinione di alcuni quotidiani sulla prestazione del centrocampista:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: L'assist di testa, un'altra incursione aerea. Ma tanti, troppi palloni persi e scelte scorrette.

TUTTOSPORT 7,5: L’assist per Marianucci è la ciliegina su una torta fatta di cemento armato, perché copre, tampona, recupera e si propone come nessuno.