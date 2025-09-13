Viola News
Pioli: “Noi non abbiamo sfruttato gli errori, loro sì. Classifica? Pensavo meglio”

Pioli: “Noi non abbiamo sfruttato gli errori, loro sì. Classifica? Pensavo meglio” - immagine 1
Così l'allenatore viola nel post gara
Redazione VN

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro il Napoli:

Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi, loro hanno capitalizzato tutti i nostri errori. Poi è difficile contro un avversario di livello, forte, non è semplice continuare a giocare ma lo abbiamo fatto e abbiamo avuto le nostre occasioni anche clamorose con Gosens e Piccoli. Noi non abbiamo approfittato dei loro errori, loro sì. Mi aspettavo qualche punto in più in classifica sicuramente, ma oggi siamo stati squadra.

Difesa

—  

Sul gol di Hojlund non dovevamo tentare l'anticipo, eravamo in superiorità numerica. Sul primo è sbagliata la lettura, questi errori si pagano. Il rigore era da evitare, gestendo la situazione con più lucidità a inizio partita. Dovremo fare meglio in futuro per diventare una squadra più propositiva.

Dzeko e Sohm

—  

Sohm ha fatto una buonissima partita contro Anguissa e Di Lorenzo, poi l'ho cambiato per costruire meglio con Mandragora e Nicolussi. Con Dzeko volevo dare più fastidio alla loro costruzione, ma le partite cambiano e bisogna saperle interpretare.

