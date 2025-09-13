Pioli: “Noi non abbiamo sfruttato gli errori, loro sì. Classifica? Pensavo meglio”

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 3-1 in casa contro il Napoli:
Abbiamo cominciato male tutti e due i tempi, loro hanno capitalizzato tutti i nostri errori. Poi è difficile contro un avversario di livello, forte, non è semplice continuare a giocare ma lo abbiamo fatto e abbiamo avuto le nostre occasioni anche clamorose con Gosens e Piccoli. Noi non abbiamo approfittato dei loro errori, loro sì. Mi aspettavo qualche punto in più in classifica sicuramente, ma oggi siamo stati squadra.
Difesa—
Sul gol di Hojlund non dovevamo tentare l'anticipo, eravamo in superiorità numerica. Sul primo è sbagliata la lettura, questi errori si pagano. Il rigore era da evitare, gestendo la situazione con più lucidità a inizio partita. Dovremo fare meglio in futuro per diventare una squadra più propositiva.
Dzeko e Sohm—
Sohm ha fatto una buonissima partita contro Anguissa e Di Lorenzo, poi l'ho cambiato per costruire meglio con Mandragora e Nicolussi. Con Dzeko volevo dare più fastidio alla loro costruzione, ma le partite cambiano e bisogna saperle interpretare.
