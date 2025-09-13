Fazzini: “Non è la prima volta che sbagliamo. Ripartiamo da dopo il terzo gol”

Viola News
Il commento a caldo del numero 22
Redazione VN

Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta interna col Napoli:

Partita un po' strana, abbiamo iniziato male e preso gol subito. La reazione c'è stata sia alla fine del primo sia poi nel secondo, ma non basta, dobbiamo finalizzare. Non è la prima volta che sbagliamo approccio, dobbiamo migliorare. Abbiamo cambiato marcia dopo il terzo gol, ripartiamo da lì.

