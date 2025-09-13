Il coordinatore sportivo dello staff di Antonio Conte, Gabriele Oriali, ha parlato così a DAZN in vista della Fiorentina:
Napoli, Oriali: “Perché Hojlund e non Lucca. La Fiorentina andrà avanti ovunque”
Le parole di Gabriele Oriali, coordinatore sportivo dello staff di Conte, in vista della gara contro la Fiorentina al Franchi
La rosa allestita è competitiva e a seconda delle esigenze ci permette di cambiare i giocatori. Hojlund? Ragazzo con grandi prospettive. Ha già raccolto molta esperienza tra Italia e Inghilterra. Sia lui, che Lukaku e Lucca ci daranno una grande mano. De Bruyne? Dal punto di vista tecnico possiamo dire poco. Si è inserito con grande umiltà e ancora oggi non ha mai saltato un allenamento. L'ho visto barcollare, ma mai mollare.
Poi a Sky—
Hojlund e non Lucca? Ha scelto Conte in base ai responsi degli allenamenti, Rasmus si è integrato subito bene. Si è lavorato sul mercato per allestire una rosa competitiva, siamo contenti di giocare ogni tre o quattro giorni e speriamo anche di recuperare i giocatori infortunati. E' ancora presto, vediamo anche cosa fa la Fiorentina che comunque ha allestito una rosa ottima per andare avanti anche in Europa. Sarà un campionato più competitivo dello scorso.
