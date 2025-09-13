L'esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha parlato così a DAZN prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Napoli. Le sue parole:
Spinazzola: "Lo Scudetto una responsabilità. Noi forti e molto umili"
Spinazzola: “Lo Scudetto una responsabilità. Noi forti e molto umili”
Le parole del calciatore del Napoli, Leonardo Spinazzola, prima della gara del Franchi contro la Fiorentina
Lo Scudetto è una responsabilità, ma anche un piacere averla in mezzo al petto, perché ci deve far capire che siamo un gruppo forte e anche molto umile. Il gruppo al completo l'abbiamo visto due giorni, un po' pochi. I nuovi si sono calati subito nella realtà. facile entrare nel nostro gruppo, siamo tutti dei ragazzi per bene e solari. Per i nuovi ci sarà tempo.
