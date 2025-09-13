Pioli: “Dzeko per lasciare a Kean l’1vs1. Spiego anche perché Fagioli play”

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato a DAZN a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Napoli. Le sue parole:
Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, a pochi minuti dall'inizio della gara contro il Napoli
C'è emozione, ma è giusto che sia così. Bello ritrovare i nostri tifosi, anche se speravamo in uno stadio più completo. Speriamo di essere all'altezza di questa prima sfida casalinga. La formazione? Credo che Fagioli sia un giocatore molto intelligente, tecnico e dinamico. Può giocare in quel ruolo e anche più in alto. Abbiamo preso anche Nicolussi in quel ruolo. In attacco ho scelto Dzeko perché conosce queste partite e con l'aggressività del Napoli potrebbe, con le sue giocate, favorire Kean. Per un attaccante segnare con continuità gli porta fiducia ed entusiasmo. Può ancora crescere tanto. Ora dobbiamo scendere in campo e dare il massimo.
Poi a Sky—
Conte ha tanta scelta, è una settimana di Champions. Ci aspettavamo l'assetto, ma l'undici era duro da prevedere. Noi dobbiamo cercare di essere squadra, l'avversario ha qualità. Perché Dzeko? Sa giocare bene anche vicino ai centrocampisti, quindi se il Napoli vorrà essere aggressivo dovrà rompere la linea su Edin e lasciare Kean in uno contro uno con l'altro centrale.
