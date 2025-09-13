Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Dzeko: “Dobbiamo mettere Kean in condizione di segnare, noi due ci completiamo”

news viola

Dzeko: “Dobbiamo mettere Kean in condizione di segnare, noi due ci completiamo”

Kean Dzeko Gudmundsson
Il bosniaco lancia la sfida al Napoli
Redazione VN

L'attaccante viola Edin Dzeko ha parlato a Dazn prima della gara tra Fiorentina e Napoli:

Io e Kean siamo molto diversi. In due abbiamo un po' di tutto. Penso che siamo una coppia importante proprio per queste differenza che abbiamo. Lui ha una velocità incredibile, soprattutto nei primi 4/5 metri. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare la differenza. La Serie A? Sono tornato da poco, ora dopo la sosta speriamo di spingere di più. Le squadre vogliono sempre prima di tutto difendere bene e poi farti male appena possono. È sempre tosta.

Leggi anche
Pioli: “Bello tornare, anche se sognavamo uno stadio più completo. Sulla...
Bucchioni: “Nessuna sorpresa dalla formazione viola. Giusto scegliere Dzeko”

© RIPRODUZIONE RISERVATA