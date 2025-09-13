L'attaccante viola Edin Dzeko ha parlato a Dazn prima della gara tra Fiorentina e Napoli:
Dzeko: "Dobbiamo mettere Kean in condizione di segnare, noi due ci completiamo"
Dzeko: “Dobbiamo mettere Kean in condizione di segnare, noi due ci completiamo”
Il bosniaco lancia la sfida al Napoli
Io e Kean siamo molto diversi. In due abbiamo un po' di tutto. Penso che siamo una coppia importante proprio per queste differenza che abbiamo. Lui ha una velocità incredibile, soprattutto nei primi 4/5 metri. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare la differenza. La Serie A? Sono tornato da poco, ora dopo la sosta speriamo di spingere di più. Le squadre vogliono sempre prima di tutto difendere bene e poi farti male appena possono. È sempre tosta.
