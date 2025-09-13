Viola News
Bucchioni: “Nessuna sorpresa dalla formazione viola. Giusto scegliere Dzeko”

Bucchioni
Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, sulla formazione della Fiorentina in vista della gara di questa sera contro il Napoli
Redazione VN

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato così la formazione viola in vista del Napoli questa sera:

La sorpresa sulla formazione per me non esiste. Non perché faccio il mago, ma perché è la più logica da schierare contro una squadra come il Napoli. Nicolussi è un giocatore importante, ma contro di loro non serviva. Fagioli c'è e insieme a lui due calciatori più fisici per contrastare il centrocampo di Conte. Davanti Dzeko con Kean, giusto. Perché schermerà Lobotka e farà da raccordo tra centrocampo e attacco. È il giocatore che ti serve in queste partite. La Fiorentina deve attaccante, dimostrare di avere personalità. Fazzini avrà il suo spazio, forse anche oggi, ma dal primo minuto serviva altro.

