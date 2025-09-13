Bucchioni: “Nessuna sorpresa dalla formazione viola. Giusto scegliere Dzeko”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato così la formazione viola in vista del Napoli questa sera:
La sorpresa sulla formazione per me non esiste. Non perché faccio il mago, ma perché è la più logica da schierare contro una squadra come il Napoli. Nicolussi è un giocatore importante, ma contro di loro non serviva. Fagioli c'è e insieme a lui due calciatori più fisici per contrastare il centrocampo di Conte. Davanti Dzeko con Kean, giusto. Perché schermerà Lobotka e farà da raccordo tra centrocampo e attacco. È il giocatore che ti serve in queste partite. La Fiorentina deve attaccante, dimostrare di avere personalità. Fazzini avrà il suo spazio, forse anche oggi, ma dal primo minuto serviva altro.
