Flachi: “Dzeko è fondamentale stasera. La Fiorentina dovrà sfruttare la profondità”

Francesco Flachi
Francesco Flachi analizza il momento della Fiorentina, in vista della gara di stasera contro il Napoli di Antonio Conte
Redazione VN

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Radio Bruno in vista della gara di stasera al Franchi tra i viola e il Napoli. Ecco le sue parole:

Dzeko è un giocatore di carisma e personalità. Attira i difensori perché regala imprevedibilità alle proprie giocate. Sa sempre dove giocare per ricevere il pallone. La sua esperienza è troppo importante stasera. Servirà tanta testa per battere questo Napoli. Stasera ci sarà tanto entusiasmo. Voglio vedere una Fiorentina bella e con un gioco chiaro. Bisogna sfruttare Moise Kean. I partenopei potranno darci la profondità e la squadra viola dovrà essere brava ad approfittarne. Lucca? Le critiche sono normali. Il Napoli ha speso tantissimo per lui, ma i tifosi dovranno avere pazienza con lui, così come i fiorentini con Piccoli. Le cifre sulle teste di questi ragazzi alzano le attese, ma sono pur sempre dei giovani.

