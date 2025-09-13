Flachi: “Dzeko è fondamentale stasera. La Fiorentina dovrà sfruttare la profondità”

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Radio Bruno in vista della gara di stasera al Franchi tra i viola e il Napoli. Ecco le sue parole:
Dzeko è un giocatore di carisma e personalità. Attira i difensori perché regala imprevedibilità alle proprie giocate. Sa sempre dove giocare per ricevere il pallone. La sua esperienza è troppo importante stasera. Servirà tanta testa per battere questo Napoli. Stasera ci sarà tanto entusiasmo. Voglio vedere una Fiorentina bella e con un gioco chiaro. Bisogna sfruttare Moise Kean. I partenopei potranno darci la profondità e la squadra viola dovrà essere brava ad approfittarne. Lucca? Le critiche sono normali. Il Napoli ha speso tantissimo per lui, ma i tifosi dovranno avere pazienza con lui, così come i fiorentini con Piccoli. Le cifre sulle teste di questi ragazzi alzano le attese, ma sono pur sempre dei giovani.
