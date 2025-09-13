Poesio: “Stasera è importante convincere. Mi aspetto un regista diverso da Fagioli”

"Non è una gara facile quella di stasera, visto la forza del Napoli e le prime uscite stagionali. Però è la prima della Fiorentina al Franchi e speriamo che la spinta dei tifosi viola possa aiutare la squadra. Pioli ci tiene molto, visto che è la prima uscita davanti ai propri tifosi. In più questa è una partita importante, è un vero e proprio esame per capire dove potrà andare la Fiorentina. Il Napoli è una squadra fisica di grande livello, ed è un test bello per i viola."