Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della gara di stasera tra Fiorentina e Napoli. Ecco le sue parole:
Poesio: “Stasera è importante convincere. Mi aspetto un regista diverso da Fagioli”
"Non è una gara facile quella di stasera, visto la forza del Napoli e le prime uscite stagionali. Però è la prima della Fiorentina al Franchi e speriamo che la spinta dei tifosi viola possa aiutare la squadra. Pioli ci tiene molto, visto che è la prima uscita davanti ai propri tifosi. In più questa è una partita importante, è un vero e proprio esame per capire dove potrà andare la Fiorentina. Il Napoli è una squadra fisica di grande livello, ed è un test bello per i viola."
La formazione—
"Oggi è importante convincere più che vincere. Voglio vedere un ritmo e un cambio di cambio importante durante la gara. Il Napoli è l'avversario più difficile da trovare in questo momento. Hanno intensità e fisicità che fanno invidia anche all'estero. Il paragone tra le due squadre per ora non sussiste, i partenopei fanno un mercato totalmente differente. Io giocherei con Fazzini davanti e un centrocampo folto. Mi aspetto che Fagioli non faccia il regista, potrebbe farlo Mandragora o Nicolussi Caviglia. Non credo che la Fiorentina voglia vincere la partita a centrocampo, ma sulle fasce o passando la palla direttamente a Kean."
