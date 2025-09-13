Napoli, Hojlund: “Felice per il gol. Vinta una partita importante”

L'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, autore questa sera del primo gol in maglia azzurra al Franchi contro la Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. Le sue parole:
Le parole del centravanti del Napoli, Rasmus Hojlund, al termine della partita vinta a Firenze contro la Fiorentina
Sono molto felice per il gol. Oggi abbiamo vinto una partita importante, sono molto contento di aver fatto gol e di far parte di questa squadra. Ora testa alla prossima partita di Champions League. Bisogna mantenere il focus partita dopo partita, stiamo lavorando per fare qualcosa di importante.
