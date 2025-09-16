Fiorentina-Como, al via la vendita dei biglietti: tutti i dettagli

La Fiorentina ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida contro il Como, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi. I tagliandi sono disponibili a partire da oggi, 16 settembre, con modalità e limitazioni specifiche per l’acquisto in base alla residenza dei tifosi.