Fiorentina-Como, al via la vendita dei biglietti: tutti i dettagli

Fiorentina-Como, i dettagli per la vendita dei biglietti
Redazione VN

La Fiorentina ha annunciato l’apertura della vendita dei biglietti per la sfida contro il Como, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00 allo stadio Artemio Franchi. I tagliandi sono disponibili a partire da oggi, 16 settembre, con modalità e limitazioni specifiche per l’acquisto in base alla residenza dei tifosi.

Per i sostenitori residenti nella provincia di Como, la vendita è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo ai possessori della tessera di fidelizzazione del club lombardo. I residenti in Toscana e i cittadini stranieri possono invece acquistare i biglietti dei settori locali, fatta eccezione per la Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera ma solo presso il Fiorentina Point. L’accesso ai settori locali, per gli altri, resta legato al possesso della InViola Premium Card.

Sono previste diverse tariffe: intero, promo “Generazione Viola”, ridotti per Under 14 e Under 4, oltre a un numero limitato di omaggi dedicati ai più piccoli. La società viola raccomanda infine di acquistare i tagliandi solo tramite i canali ufficiali, per evitare rischi legati a rivendite non autorizzate.

