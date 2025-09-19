CorFio: “Kean stupisce anche i medici. Così l’attaccante ha bruciato le tappe”

Moise Kean è tornato ad allenarsicon il gruppo molto più rapidamente del previsto, dopo il forte febbrone che lo aveva costretto a saltare la sessione di mercoledì. Nonostante le preoccupazioni iniziali dello staff medico, che pensava di doverlo fermare ancora un giorno, l’attaccante ha mostrato un recupero sorprendente e ha potuto subito rimettersi a disposizione di Pioli. Una buona notizia, visto che ogni allenamento perso può pesare in una fase delicata della stagione.