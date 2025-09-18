Repubblica: “Gudmundsson è ormai recuperato. Kean, nulla di preoccupante”

La Fiorentina tra pochi giorni sfiderà il Como di Cesc Fabregas. La sfida contro i Lariani sarà cruciale per Stefano Pioli. La sua viola non è partita bene in stagione, e deve reagire al pesante ko rimediato contro il Napoli. Il tecnico potrà contare su Albert Gudmundsson, che ha smaltito l'infortunio rimediato in nazionale, come scrive Repubblica. Il ragazzo si è allenato con il gruppo, ed è ormai considerabile come recuperato. Discorso diverso per Moise Kean, che deve fare i conti con l'influenza. Per questo ieri non ha svolto la classica seduta. Nulla di grave per l'ex Juventus, che potrebbe ampiamente recuperare nei prossimi giorni.