Non solo calcio per Lamptey: dal sito personale alla fondazione benefica

Nato a Londra, Tariq Lamptey dopo aver vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili inglesi ha scelto di rappresentare il Ghana a livello di nazionale maggiore. Il nuovo esterno della Fiorentina è famoso in Europa per essere uno dei giocatori più veloci in circolazione, toccando anche i 36 km/h di velocità massima ai tempi del Brighton. Da qui il soprannome «The Rocket» (il razzo) per la sua grande velocità di corsa che spera di poter sfruttare anche Stefano Pioli. Predestinato e frenato dagli infortuni, Tariq è l'ottavo giocatore ghanese della storia della Fiorentina. Il primo fu Bismark ai tempi della C2, poi Salifu, Agyei, Acosty, Ashong, Boateng e Duncan.

Non solo calcio per Lamptey, ma anche tanta solidarietà. L'esterno ha creato una fondazione che porta il suo nome e che organizza eventi con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza, in particolare ai bambini (anche per aiutarli a realizzare i propri sogni sportivi) e agli studendi ghanesi «Per me queste iniziative sono molto importanti - si legge sul suo sito personale, tariqlamptey.com -, mi appassiona usare le opportunità che Dio mi ha concesso e la posizione privilegiata in cui mi trovo per ispirare e aiutare gli altri. Penso che sia una delle cose di cui vado più orgoglioso e che mi piace fare, e spero che continui a crescere per aiutare quante più persone possibile». La Fiorentina, che lo seguiva da tempo con i propri scout, si è messa in casa un elemento di uno spessore umano veramente importante.