Tariq Lamptey è l'ultimo arrivato in casa Fiorentina. Il ghanese si è presentato ieri in conferenza stampa. Va a completare il pacchetto di esterni a disposizione di Pioli, che può contare su 5 alternative per 2 posti. Una ricchezza voluta dalla società, dopo che la cessione di Kayode aveva lasciato un vuoto dietro Dodò.
Gli intoccabili, Lamptey ed il jolly Fortini. Ecco le fasce di Pioli
Tariq Lamptey completa il pacchetto esterni di Stefano Pioli. L'ex Brighton vuole ritagliarsi spazio
La lista—
A destra ci sarà proprio Lamptey, e l'intoccabile Dodò. Il brasiliano è un punto fermo, ma Lamptey sgomiterà per avere spazio. Le caratteristiche dei due sono simili, primo passo rapidissimo e buona tecnica. A sinistra l'altro intoccabile, Robin Gosens. Parisi è destinato anche quest'anno a fare la riserva. Poi c'è Fortini, il jolly delle corsie. Può agire sia a destra che a sinistra, e gode della fiducia di tutto l'ambiente. Fonte, Repubblica.
