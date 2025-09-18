Gli intoccabili, Lamptey ed il jolly Fortini. Ecco le fasce di Pioli

Tariq Lamptey è l'ultimo arrivato in casa Fiorentina. Il ghanese si è presentato ieri in conferenza stampa . Va a completare il pacchetto di esterni a disposizione di Pioli, che può contare su 5 alternative per 2 posti. Una ricchezza voluta dalla società, dopo che la cessione di Kayode aveva lasciato un vuoto dietro Dodò .

La lista

A destra ci sarà proprio Lamptey, e l'intoccabile Dodò. Il brasiliano è un punto fermo, ma Lamptey sgomiterà per avere spazio. Le caratteristiche dei due sono simili, primo passo rapidissimo e buona tecnica. A sinistra l'altro intoccabile, Robin Gosens. Parisi è destinato anche quest'anno a fare la riserva. Poi c'è Fortini, il jolly delle corsie. Può agire sia a destra che a sinistra, e gode della fiducia di tutto l'ambiente. Fonte, Repubblica.