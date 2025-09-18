Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Serve che uno tra Nicolussi e Fazzini diventi leader della Fiorentina”

La Fiorentina ha bisogno di un leader
La Gazzetta dello Sportanalizza il momento della Fiorentina di Pioli. Secondo il noto quotidiano, la squadra viola ha bisogno di un salto di qualità a partire dai giocatori:

La Fiorentina è piena di buoni giocatori, qualcuno buonissimo, nessuno dei quali però eccezionale nella speranza che Kean dimostri, anche in Nazionale, di esserlo in via definitiva. Serve che qualcuno di loro, a partire da Nicolussi Caviglia e Fagioli, faccia il salto di qualità e indossi anche i panni del leader tecnico. E Pioli probabilmente dovrà individuare una formazione-tipo che dia certezze e regali un'identità alla Viola, fermo restando che gli impegni di coppa consentiranno a tutti di dare un contributo apprezzabile.

