Gazzetta: “Serve che uno tra Nicolussi e Fazzini diventi leader della Fiorentina”

La Gazzetta dello Sportanalizza il momento della Fiorentina di Pioli. Secondo il noto quotidiano, la squadra viola ha bisogno di un salto di qualità a partire dai giocatori:
La Fiorentina è piena di buoni giocatori, qualcuno buonissimo, nessuno dei quali però eccezionale nella speranza che Kean dimostri, anche in Nazionale, di esserlo in via definitiva. Serve che qualcuno di loro, a partire da Nicolussi Caviglia e Fagioli, faccia il salto di qualità e indossi anche i panni del leader tecnico. E Pioli probabilmente dovrà individuare una formazione-tipo che dia certezze e regali un'identità alla Viola, fermo restando che gli impegni di coppa consentiranno a tutti di dare un contributo apprezzabile.
