Nazione: “Fiorentina, occhio. Il Como punta a un piazzamento europeo”

La Nazione su Fiorentina-Como
Redazione VN

La Nazione si sofferma sugli obiettivi del Como, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Sarà una sfida per l'Europa?

Insomma, la multinazionale Como, domenica si presenta a Firenze con l'obiettivo chiaro e tondo di giocarsi uno scontro diretto con la prima rivale nei sogni di conquistare una posizione doc nella classifica finale di questa stagione. Vogliamo essere ancora più chiari? Ok, il Como punta a una partecipazione alle prossime coppe europee. Il piazzamento in Conference è uno step realistico. Sognando - come i viola - uno sbarco in Europa League.

