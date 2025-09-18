Moise Kean è stato costretto a saltare l'allenamento di ieri mattina per una lieve sindrome influenzale. Nessun allarme, però: l'attaccante, su suggerimento dello staff medico, ha osservato un giorno di riposo e punta a tornare già oggi in campo per preparare la gara di domenica con il Como.
La Nazione
Nazione ottimista: “Niente di grave per Kean. Potrebbe già tornare in campo”
Nessun allarme per Moise Kean
Segnali incoraggianti arrivano intanto da Gudmundsson, che ha lavorato regolarmente con i compagni e col pallone. L'islandese, fermato in Nazionale da un problema alla caviglia, è in crescita e punta a riprendersi la maglia da titolare già nel prossimo impegno del Franchi, per il quale sono stati venduti 3.000 biglietti.
Buone notizie anche da Christian Kouamé, che da due giorni si allena con il gruppo dopo aver completato il recupero dall'operazione al legamento crociato dello scorso aprile. Presente pure Abdelhamid Sabiri, rientrato a inizio settimana e di nuovo disponibile dopo aver saltato la sfida col Napoli per motivi familiari. Lo scrive la Nazione.
