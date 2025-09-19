Nazione non ha dubbi: “Scontato l’impiego dal 1′ di Nicolussi Caviglia”

Il primo riguarda la mediana, dove è praticamente scontato l'impiego dal 1' di Nicolussi Caviglia,chiamato a dare ordine e geometrie in una zona nevralgica del campo. Confermato Sohm,che non pare ad oggi rischiare la titolarità, mentre per il ruolo di seconda mezzala è ballottaggio serrato tra Fagioli - che tornerebbe così nel suo ruolo naturale -, Fazzini e Mandragora.