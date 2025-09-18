Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha giudicato le prestazioni di Kean e Fagioli usando parole molto dure. Ecco le sue parole a TVPlay:
Viviano duro su Moise Kean e Nicolò Fagioli: "Stanno facendo ca**re"
Viviano duro su Moise Kean e Nicolò Fagioli: "Stanno facendo ca**re"
Il duro commento dell'ex portiere della Fiorentina
La Fiorentina non mi ha convinto in nessuna delle tre partite disputate finora: non sta esprimendo il suo reale potenziale né crescendo come dovrebbe, anche se avrebbe potuto raccogliere più dei 2 punti attuali. Penso che Fagioli sia un grande giocatore, ma da tre partite sta facendo ca**re. Kean ha fatto bene in Nazionale, in campionato sta facendo ca**re. Contro il Napoli mi aspettavo una sconfitta, non di restare totalmente in balìa dell’avversario per 75 minuti, soprattutto dopo l’arrivo di Piccoli, di qualche giovane interessante e la conferma dei migliori.
