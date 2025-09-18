Il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato così ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Col Como serve personalità. Nicolussi è il perno, fiducia a Comuzzo”
news viola
Marchini: “Col Como serve personalità. Nicolussi è il perno, fiducia a Comuzzo”
Le parole di Giampaolo Marchini a proposito della partita di domenica col Como.
L'idea di "squadra"—
Non sono preoccupato per il Como, quanto per l'atteggiamento della Fiorentina. Se scendono in campo con l'idea di squadra, non si sbaglia. Bisogna che la rosa si convinca di essere protagonista, altrimenti si fa male da sola. Nicolussi Caviglia è stato preso per fare il perno della squadra, nei pochi minuti contro il Napoli abbiamo visto grande personalità: aveva voglia di stare al centro del gioco, chiedeva palla e si faceva vedere. Ti da la possibilità di vedere insieme a lui sia Fagioli che Fazzini. Il primo ha bisogno di un momento per riposare; su Comuzzo vado contro corrente: deve sentire la fiducia del mister e dei compagni, come dei tifosi.
Chi domenica con Kean?—
Giocare al Franchi non può essere peggio, la pressione c'è sempre: devono ancora rompere il ghiaccio. Stare a digiuno di vittorie non fa piacere ai tifosi e non deve far piacere ai giocatori. Avere 5 cambi a disposizione per Kean è sempre un vantaggio, ma anche a Torino la squadra era completamente slegata. Io dietro a Kean metterei Fazzini e Gud.
© RIPRODUZIONE RISERVATA