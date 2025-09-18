Malusci: “Manca un leader come Torreira. Fazzini e Caviglia da mettere titolari”

La mancanza di un vero leader

Con la difesa a 4 ti puoi sbizzarrire, io sposo il modulo 4-3-2-1, ma il mister vede ogni giorno i giocatori e sa meglio di noi ciò che è meglio per la squadra. Cataldi si poteva riconfermare e in questa squadra avrebbe fatto comodo, anche come leader silenzioso all'interno dello spogliatoio. Qua chi manca è uno come Torreira, non vedo gente intraprendente come lui, un uomo di personalità.