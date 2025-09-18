Malusci: “Manca un leader come Torreira. Fazzini e Caviglia da mettere titolari”

Viola News
Ecco le dichiarazioni di Alberto Malusci al Pentasport di oggi.
Alberto Malusci, ex difensore viola, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno circa

Il Como gioca con grande intensità. Ci sono due strade da poter percorrere: se la Fiorentina sta bene, conviene pressare e cercare di costruire, se non è in forma è meglio aspettare e ripartire. Il centrocampo viola ha grande qualità ma la squadra deve crescere in tutto. Nicolussi Caviglia fa un cambio gioco di 40 metri, straordinario, che non si vede da tanti anni e questa qualità è molto importante. Con Fazzini, sono due ragazzi che hanno voglia di guadagnarsi la maglia da titolare; Fagioli a me piace davanti alla difesa, ma Pioli deve saperlo gestire e capire se ha bisogno di riposo. Deve ritrovarsi con la testa perché lo vedo triste e le vicende extra campo sicuramente non lo hanno aiutato.

La mancanza di un vero leader

Con la difesa a 4 ti puoi sbizzarrire, io sposo il modulo 4-3-2-1, ma il mister vede ogni giorno i giocatori e sa meglio di noi ciò che è meglio per la squadra. Cataldi si poteva riconfermare e in questa squadra avrebbe fatto comodo, anche come leader silenzioso all'interno dello spogliatoio. Qua chi manca è uno come Torreira, non vedo gente intraprendente come lui, un uomo di personalità.

 

 

