Malusci: “Manca un leader come Torreira. Fazzini e Caviglia da mettere titolari”

Ecco le dichiarazioni di Alberto Malusci al Pentasport di oggi.
Il Como gioca con grande intensità. Ci sono due strade da poter percorrere: se la Fiorentina sta bene, conviene pressare e cercare di costruire, se non è in forma è meglio aspettare e ripartire. Il centrocampo viola ha grande qualità ma la squadra deve crescere in tutto. Nicolussi Caviglia fa un cambio gioco di 40 metri, straordinario, che non si vede da tanti anni e questa qualità è molto importante. Con Fazzini, sono due ragazzi che hanno voglia di guadagnarsi la maglia da titolare; Fagioli a me piace davanti alla difesa, ma Pioli deve saperlo gestire e capire se ha bisogno di riposo. Deve ritrovarsi con la testa perché lo vedo triste e le vicende extra campo sicuramente non lo hanno aiutato.
Con la difesa a 4 ti puoi sbizzarrire, io sposo il modulo 4-3-2-1, ma il mister vede ogni giorno i giocatori e sa meglio di noi ciò che è meglio per la squadra. Cataldi si poteva riconfermare e in questa squadra avrebbe fatto comodo, anche come leader silenzioso all'interno dello spogliatoio. Qua chi manca è uno come Torreira, non vedo gente intraprendente come lui, un uomo di personalità.
