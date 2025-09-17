Bardazzi: “E’ il momento di Nicolussi. Vorrei vedere Fagioli più libero”

Il giornalista Leonardo Bardazzi ha commentato al Pentasport di Radio Bruno il momento di difficoltà della Fiorentina. Queste le sue parole:
Sono deluso dalle prestazioni della Fiorentina. La squadra era per la maggior parte quella dell'anno scorso e non è stato un valore aggiunto. Ora si vede la mentalità, la personalità della squadra. La reazione ora è fondamentale, ma serve anche trovare la quadra tattica. Adesso ci sono dei ragazzi da lanciare. Nicolussi poteva giocare già sabato, ma quello lo sa Pioli. Lui ha giocato poco in estate, è arrivato un po' in ritardo. Si fa i conti con il mercato aperto a inizio campionato. Adesso però va inserito per liberare Fagioli e dare una quadra al centrocampo. Il gioco arriverà, ma da Pioli mi aspetto una scelta chiara. Serve continuità tattica.
Contro il Como serve aggressività e verticalizzazione. Sono la base per vincere. Il 3-5-2 è un sistema valido. Ma c'è da fare una scelta tra Gudmundsson e Piccoli. Kean-Piccoli può essere una soluzione interessante, ma rischiano di spaccare la squadra in due. Giocherei con una punta. Fazzini gioca se non gioca Fagioli. L'esclusione di Fagioli ci potrebbe stare, ma vorrei vederlo più libero. Ha bisogno di grande energia dal punto di vista psicologico e la deve trovare attraverso le prestazioni. Ma la Fiorentina lo deve supportare.
