L'opinione di Alessandro Bocci, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla Fiorentina di Stefano Pioli:
Bocci: “Sono preoccupato, confido in N. Caviglia. Gud? Serve quello del Genoa”
Le parole di Alessandro Bocci sul momento della Fiorentina
Sono preoccupato. Torino e Cagliari son due campi insidiosi, ma il problema sono i volumi di gioco e l'autorevolezza con cui è scesa in campo. Hai più rischiato di perdere che di vincere. Non vedo una luce sul piano del gioco e ne risente anche il rendimento dei singoli. Ma ho fiducia in Pioli che è un valore per la Fiorentina. In attesa che trovi una chiave, i giocatori forti, ci devono dare una mano. Per ora l'apporto di Fagioli è molto negativo. Contro il Napoli la Fiorentina non è cambiata per i cambi. E' cambiata perché il Napoli pensava di averla vinta. La Fiorentina è indietro, ma la classifica si guarda alla decima giornata. Mi auguro che Nicolussi Caviglia aiuti a giocare la Fiorentina da squadra, compatta.
Gudmundsson—
La Fiorentina deve ripartire dai giocatori forti. Deve tornare a fare quello che faceva a Genoa. A Firenze si è visto solo quale sprazzo. Lo farei giocare con Fazzini dietro la punta, non Piccoli e Kean.
