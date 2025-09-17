Viola News
Bocci: “Sono preoccupato, confido in N. Caviglia. Gud? Serve quello del Genoa”

Alessandro Bocci
Le parole di Alessandro Bocci sul momento della Fiorentina
Redazione VN

L'opinione di Alessandro Bocci, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla Fiorentina di Stefano Pioli:

Sono preoccupato. Torino e Cagliari son due campi insidiosi, ma il problema sono i volumi di gioco e l'autorevolezza con cui è scesa in campo. Hai più rischiato di perdere che di vincere. Non vedo una luce sul piano del gioco e ne risente anche il rendimento dei singoli. Ma ho fiducia in Pioli che è un valore per la Fiorentina. In attesa che trovi una chiave, i giocatori forti, ci devono dare una mano. Per ora l'apporto di Fagioli è molto negativo. Contro il Napoli la Fiorentina non è cambiata per i cambi. E' cambiata perché il Napoli pensava di averla vinta. La Fiorentina è indietro, ma la classifica si guarda alla decima giornata. Mi auguro che Nicolussi Caviglia aiuti a giocare la Fiorentina da squadra, compatta.

Gudmundsson

—  

La Fiorentina deve ripartire dai giocatori forti. Deve tornare a fare quello che faceva a Genoa. A Firenze si è visto solo quale sprazzo. Lo farei giocare con Fazzini dietro la punta, non Piccoli e Kean.

