Riccardo Galli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli: “Pioli un costruttore. Kean? La sua assenza peserebbe tantissimo”
news viola
Galli: “Pioli un costruttore. Kean? La sua assenza peserebbe tantissimo”
L'opinione di Riccardo Galli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa Fiorentina
Il momento della Fiorentina è delicato, è già in direzioni di calcoli che nessuno di noi avrebbe fatto. C'è il rischio di affrontare la seconda raffica di partite senza Kean, e questa cosa non mi piace. Moise è il cuore di questa Fiorentina, speriamo che per domenica la febbre sia passata. Pioli? Per ora la sua Fiorentina non ha mai convinto. Per come conosco il tecnico, l'ho sempre considerato un allenatore costruttivo. Soffre questo momento, ma lui ci sta già lavorando per superarlo. In Pioli ho fiducia e con l'esperienza che ha troverà le soluzioni. Mi aspettavo qualcosa in più da questo inizio, soprattutto dopo l'entusiasmo del pre stagione. Napoli? Nonostante sia arrivata una sconfitta pessima, pesano molto di più i pareggi con il Cagliari e con il Torino
© RIPRODUZIONE RISERVATA