Marino convinto: “La Fiorentina merita un plauso per il suo mercato”

Pierpaolo Marino, esperto dirigente calcistico, promuove il mercato della Fiorentina, nonostante un inizio di stagione piuttosto difficoltoso. Queste le sue parole a TMW:
"La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, lotterà come fatto negli ultimi anni per l'Europa. La vedo bene, faccio un plauso per la campagna acquisti perché Piccoli e Nicolussi mi piacciono". Sulle rivali per l'Europa: "Sulla Roma dico che le squadre di Gasperini balbettano sempre all'inizio, vediamo il salto fra novembre e dicembre ma potrà dare fastidio in zona Champions. La Lazio mi sembra un ambiente un po' demotivato, probabilmente per le turbolenze in cui si è trovata la società a causa della forzata chiusura del mercato".
Infine sulla corsa al titolo di capocannoniere ha aggiunto: "Mi giocherei il nome di Hojlund oltre a Kean e al solito Lautaro" ha detto Marino.
