Marino convinto: “La Fiorentina merita un plauso per il suo mercato”

L'esperto dirigente ex Napoli, Atalanta e Udinese dice: "Piccoli e Nicolussi mi piacciono molto. La Fiorentina sarà competitiva"

"La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, lotterà come fatto negli ultimi anni per l'Europa. La vedo bene, faccio un plauso per la campagna acquisti perché Piccoli e Nicolussi mi piacciono". Sulle rivali per l'Europa: "Sulla Roma dico che le squadre di Gasperini balbettano sempre all'inizio, vediamo il salto fra novembre e dicembre ma potrà dare fastidio in zona Champions. La Lazio mi sembra un ambiente un po' demotivato, probabilmente per le turbolenze in cui si è trovata la società a causa della forzata chiusura del mercato".