Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Amoruso: "Dzeko fuori dal gioco. Calendario della Fiorentina difficile"
L'opinione di Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulle ultime in casa viola
Ho visto una Fiorentina poco reattiva, poco brillante nel capire che si giocasse con la squadra più forte d'Italia. I viola avrebbero dovuto limitare la forza avversaria, invece nei primi minuti è stato il contrario. È stato sbagliato tutto, sia con i singoli che con il gruppo. Con il Como serve pensare da un'altra prospettiva, sia di uomini che di sistema di gioco. Siamo solo alla terza giornata, alcuni non stanno bene e devono ancora capire a fondo cosa chiedere il tecnico. Il calendario adesso non sorride alla Fiorentina, le prossime sei sono sfide difficili. Dzeko? È sempre stato fuori dal gioco. La scelta di Pioli mi ha stupito, avendo quarant'anni e dopo aver giocato le due partite in Nazionale.
