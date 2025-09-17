Graziani sta con Comuzzo: “Errore di gioventù. Ha rifiutato i milioni arabi”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla partita con il Napoli
La partita con il Napoli è stata una grande delusione. La Fiorentina giocato solo 13 minuti, che paradossalmente hai avuto tre occasioni nitide per segnare. Prima del finale però ho visto troppi errori: Pongracic che marca all'esterno, Comuzzo sul rigore è un errore di gioventù...È stata una giornata nata male e finita peggio. Fagioli? Si sbaglia nel calcio, per me lui rimane un ottimo giocatore. Comuzzo? Ha rifiutato 32 milioni dall'Arabia, dovremmo applaudirlo solo per questo. Como? Partita importantissima, così come quella di Pisa. Servono sei punti per rimettersi in carreggiata. Sono fiducioso in questa squadra, adesso serve dimostrarlo sul campo.
