Nazione a Pioli: “Scegli Nicolussi e Fazzini, ne vale la pena. Perché gli altri…”

La Nazione sul centrocampo della Fiorentina

Redazione VN 15 settembre - 06:22

Stefano Pioli si trova a fare i conti con alcune preoccupazioni legate al centrocampo della Fiorentina, reparto che contro il Napoli ha evidenziato limiti sia in fase di costruzione che di contenimento. Se la mediana di Contepuò già contare su un livello europeo, quella viola, almeno sulla carta, non sarebbe da sottovalutare. Il problema principale sembra essere il tempo necessario per amalgamare idee e caratteristiche dei giocatori, così da rendere il reparto realmente competitivo.

Dalle prime cinque partite di gestione Pioli emerge una squadra volenterosa e con spirito di sacrificio, ma ancora priva del giusto equilibrio soprattutto in mezzo al campo. Ciò che manca è la capacità di alzare il ritmo, proporre con continuità il gioco e coinvolgere i centrocampisti in fase offensiva. Troppo spesso, infatti, la manovra si rifugia nel “lancione” dalla difesa, segnale di una difficoltà a costruire centralmente e di una velocità di esecuzione che si è vista solo a tratti.

La speranza per il tecnico è riposta anche nei nuovi innesti e nei giovani più brillanti come Nicolussi Caviglia e Fazzini,entrambi dotati di idee rapide e buona tecnica. Il primo può fungere da regista, mentre il secondo garantisce duttilità e dinamismo, portando spesso un cambio di passo alla squadra quando entra in campo. Con loro, e con il possibile rilancio di Fagioli, Pioli potrebbe trovare la soluzione per un reparto che attualmente, fatta eccezione per Mandragora, appare in difficoltà. Lo scrive la Nazione.