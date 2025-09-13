Pioli (conf): “Non siamo obbligati a vincere. Lavoreremo sulle palle inattive”

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra i viola e il Napoli

Tommaso Ormini 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 23:43)

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra i viola e il Napoli. Ecco le sue parole:

Questo inizio può dare un messaggio di umiltà? — "Non credo che il problema siano le aspettative alte. Se questo fosse il problema, sarebbe grave. Era impossibile aspettarsi tutto bello dopo due mesi. Sfido tante squadre a essere sotto due a zero con il Napoli e comunque provare a ribaltare la partita. Abbiamo sbagliato l'inizio. Riguardo le aspettative, tutti vogliamo alzare il livello. Non so entro quando ci riusciremo, e siamo pronti a prendere le critiche, non mi toglieranno i sogni. Non siamo soddisfatti dei due punti in classifica e della partita. Il campo ha dimostrato il gap tra noi e il Napoli. Ci son tante cose da migliorare, ma le pressioni devono essere un privilegio. Nessuno ha promesso di vincere o di arrivare tra le prima quattro, ma ci proveremo. Mi è piaciuto l'atteggiamento positivo del pubblico. Conosco Firenze, chiedo fiducia e positività"

I cambi sono stato positivi, Fazzini, Nicolussi...È arrivato il momento delle scelte? — "È sempre il momento delle scelte, le devo fare continuamente. Se su dieci decisioni ne azzecco otto significa che sono bravo. I cambi sono entrati bene ma era un'altra partita in quel momento. Farò le valutazioni migliori possibili dopo questa partita"

Che tipo di fragilità serve migliorare? — "Noi abbiamo recuperato tanti palloni, ma loro hanno una fisicità e una qualità incredibile. Nelle palle inattive abbiamo subito due gol anche oggi, loro hanno mostrato più attenzione di noi. Non puoi essere inferiori su queste situazioni con avversari così forti, lavoreremo molto su questo. Ho provato Dzeko dietro Lobotka per bloccare la regia del Napoli ma non ha funzionato"

Come mai Moise Kean fatica così tanto? — "Ha avuto le sue occasioni, spero si sblocchi il prima possibile. Ha fatto la sua partita sotto tutti i punti di vista. Il ritorno al Franchi speravo andasse meglio, ma rivedere lo stadio e i tifosi mi fa stare sempre bene. Sono molto contento di essere qua, so cosa mi aspetta"