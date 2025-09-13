Fazzini (conf): “Sono pronto per fare il titolare. Dobbiamo lavorare di più”

Jacopo Fazzini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida con il Napoli

Cos'è successo stasera? Tante difficoltà in campo... — "Non siamo partiti bene, siamo andati sotto dopo 15 minuti, era già successo in Conference. Abbiamo avuto una reazione dopo lo 0-3, ma non è bastata. Dobbiamo ripartire dalle cose positive"

Il tuo ruolo sembra essere la mezz'ala? — "È il ruolo che mi piace fare, sia quello che il trequartista. Mi piace mandare gli attaccanti davanti al portiere."

Ti senti in grado di richiedere il ruolo da titolare? — "Mi sento pronto per giocare. Siamo una squadra forte con tanti ragazzi di qualità ed è ovvio che qualcuno stia in panchina per le scelte del mister"

L'emozione dell'esordio e le parole nello spogliatoio — "È stata un'emozione incredibile, era il mio sogno da piccolo. In spogliatoio non siamo stati contenti, ci siamo detti che dobbiamo lavorare ancora di più di quello che già stiamo facendo"