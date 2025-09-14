Repubblica dura con Fagioli: “Se è questo quello che può dare, meglio altro”

Non era una partita facile, e si sapeva. Ma il quarto d’ora da incubo della Fiorentina (più tutto il resto) ha chiarito bene le difficoltà di una squadra ancora in costruzione. Un’idea che ancora non ha preso forma. Kean lì davanti è troppo isolato, Dzeko come raccordo tra centrocampo e attacco non ha funzionato. Per non parlare di Fagioli. Se è questo quello che può dare è meglio pensare a qualcos’altro. Insomma, al di là del valore del Napoli la pochezza della Fiorentina vista ieri sera non si spiega solo con il divario tecnico tra le due squadre. Troppo facile. Il punto è che il calcio di Pioli non è stato ancora assimilato, e quando va sotto pressione la squadra viola perde lucidità. È bastato un Napoli a uomo a centrocampo per far saltare tutte le strategie. È bastato un quarto d’ora per capire che non ci sarebbe stata via d’uscita.