Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli di Antonio Conte.
Cecchi: “Speriamo Pioli abbia le idee chiare. Rosa vale di più del nulla di ieri”
Dolorosissima. Di fronte a un Napoli di almeno due categorie superiore, la Fiorentina ha incassato una sconfitta brutale, mostrando di sé l'immagine fragile di questo periodo. Una squadra inespressa, disossata, velleitariamente offensiva ma incapace alla prova dei fatti di impensierire l'avversario. Sarebbe insomma facile bocciarla tout court. Ma l'impressione avuta anche ieri è quella di una squadra alla ricerca di sé stessa. Una squadra in itinere che vorrebbe essere altro rispetto al passato, ma che non riesce a trovare né assetto né idee per riuscirci. Se poi dopo 2 minuti a questo Napoli schiacciasassi consegni anche un rigore sciagurato... Insomma: l'idea è che il campionato vero per i viola cominci domenica prossima col Como. Con la speranza che Pioli abbia le idee chiare su come far fruttare al meglio una rosa che, squadra in itinere o meno, parrebbe valere assai di più del nulla visto fin qui.
