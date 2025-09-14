La Gazzetta dello Sporte il Corriere dello Sport giudicano la prestazione dell'arbitro Zufferli nella sfida tra la Fiorentina di Pioli e il Napoli di Conte. Ecco i voti:
Corriere dello Sport
La moViola: bene Zufferli, non sbaglia nulla. Netto il fallo di Comuzzo su Anguissa
GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Lungo controllo Var al 3' per un possibile offside nell'azione del rigore fischiato al Napoli per fallo (netto) di Comuzzo su Anguissa: Di Lorenzo è tenuto in gioco da Gosens. Nella ripresa, Zufferli invitato dal Var Aureliano a tardare la ripresa del gioco dopo l'1-3 firmato da Ranieri al 34', su sviluppo di calcio d'angolo: si controlla che non ci siano infrazioni nell'area napoletana, Anguissa lamenta una spinta ma la rete viene convalidata.
CORRIERE DELLO SPORT 6,5: L'intera macchina arbitrale si deve subito mettere in moto e funziona: al 3’ Comuzzo stende Anguissa nell'area della Fiorentina. Zufferli non ha dubbi e fischia il calcio di rigore. Sull'intervento falloso del difendente non ci sono dubbi: è evidente. La scelta di campo è corretta, ma il Var Aureliano, una volta constatato questo, deve verificare anche la posizione di Di Lorenzo che ha alimentato l'azione che è sempre rimasta in mano al Napoli anche dopo il salvataggio di Gosens che non fa cambiare la fase di possesso. Ma il fuorigioco non c'è e, dunque, dopo un check di qualche minuto, viene confermato il rigore. L'arbitro è sempre in controllo della partita. Le insidie non sono tante, ma lui non commette particolari errori. A livello disciplinare l'unica ammonizione è per le proteste di Pioli che scaglia il pallone a terra. Decisione giusta.
