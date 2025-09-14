CorSport: “Kean e il rischio che diventi un caso. Stefano Pioli deve riflettere”

Kean alla ricerca del gol

Redazione VN 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 09:38)

L’astinenza da gol di Moise Kean in maglia viola si sta trasformando in un caso. L’ultima rete al Franchi risale a maggio, così come l’ultimo sigillo in assoluto in campionato, mentre in questo inizio di stagione è ancora a secco nonostante le reti segnate con la Nazionale. La contraddizione è evidente: l’attaccante che in azzurro appare devastante, capace di costruirsi occasioni da solo, sembra invece imbrigliato nei meccanismi offensivi della Fiorentina, che lo disinnescano e ne limitano l’efficacia sotto porta.

Il problema nasce anche dal cambiamento della proposta di gioco: rispetto alla scorsa stagione, la squadra non cerca più sistematicamente la profondità, riducendo le verticalizzazioni che esaltavano le caratteristiche di Kean. L’attaccante fatica a ricevere palloni giocabili e la doppia punta provata da Pioli non ha ancora dato i frutti sperati: l’intesa con Dzeko e Piccoli non è quella mostrata in passato con altri compagni. Resta però evidente che Kean sia un patrimonio tecnico imprescindibile, e che i suoi gol siano fondamentali per il percorso viola.

Pioli ha ribadito la fiducia nel suo centravanti, sottolineando però la necessità che migliori negli smarcamenti senza palla per farsi trovare di più dai compagni. Con la sosta alle spalle, non ci sono più alibi: la sfida con il Como diventa l’occasione per un segnale forte, da parte della squadra e soprattutto di Kean, che deve dimostrare di poter reggere il peso delle ambizioni viola. La sua rinascita, attesa e necessaria, passa proprio dalla capacità di trasformare i pochi lampi mostrati contro il Napoli in continuità e concretezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.