Flachi: “Manca personalità. Fazzini? Deve giocare, aggiunge qualità e da garazie”

Francesco Flachi, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Il commento dell'ex viola, Francesco Flachi, sul momento difficile della Fiorentina ancora a secco di vittorie in campionato
Manca la personalità dei giocatori. La Fiorentina gioca con un modulo, ma quando hai la mezza punta devi giocare tra le linee, in verticale. Serve rischiare di più il passaggio. Si cerca poco le punte. Due giocatori come Pongracic e Comuzzo non possono fare due errori banali ed evitabili dopo venti minuti in una zona di campo dove serve concentrazione. Negli ultimi venti minuti i giocatori più giovani hanno dato qualcosa di diversi. In queste situazioni anche i titolari vanno messi in panchina per poter valutare gli altri.
I singoli—
Devono giocare sia Piccoli che Fazzini che stanno meglio. Fazzini ti da garanzie a centrocampo, ha quella qualità in più che ci vuole ora. Ti danno quel qualcosa in più che mette in difficoltà l'allenatore. Non era sbagliato far giocare Dzeko, ma non ha fatto quello che voleva Pioli. Ci saranno dei cambiamenti.
