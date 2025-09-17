Pietro Comuzzo è stato al centro del mercato estivo e oggi sembra essere lontano da quello che è stato a gennaio quando il Napoli di Antonio Conto lo aveva messo nel mirino. A ciò va aggiunto uno stato di forma non del tutto ottimale: aveva lasciato il ritiro dell'Under 21 a causa di un problema gastrointestinale. Ma il periodo di appannamento, anche mentale, è chiaro e lo dimostra il rigore causato sabato su Anguissa.
Comuzzo e Pongracic, troppi errori: contro il Como Pablo Mari chiede spazio
Corriere Fiorentino
Comuzzo e Pongracic, troppi errori: contro il Como Pablo Mari chiede spazio
Pietro Comuzzo e Marin Pongracic sono in un periodo di appannamento
Pongracic invece fatica nell'adattamento alla difesa a tre. Per questo si potrebbe pensare all'impiego di Pablo Mari contro il Como. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
