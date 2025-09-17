Viola News
La Nazione

Nazione: “Fazzini l’alleato migliore per Kean. Per il Como avanti rispetto a Gud”

Nazione: “Fazzini l’alleato migliore per Kean. Per il Como avanti rispetto a Gud” - immagine 1
Fazzini scalda i motori ed è pronto a prendersi la titolarità
Redazione VN

Si attendono novità nel reparto offensivo della Fiorentina. Pioli non può più tenere in panchina Fazzini dopo le precedenti prestazioni. Potrebbe essere lui il giocatore ideale a conferire profondità e verticalizzazioni, per liberare l'esuberanza fisica Kean nei duelli a campo aperto.

Gudmundsson sta recuperando l'infortunio alla caviglia e sicuramente sarà della partita. Ma adesso serve far giocare chi sta al meglio delle condizioni. E Fazzini questo l'ha dimostrato. Lo riporta La Nazione.

