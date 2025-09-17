CorFio: “Pioli cambia interpreti, ma la linea a 3 rimane. Palladino lo aveva capito”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui problemi difensivi della Fiorentina, analizzando le manovre di Stefano Pioli in quel reparto:
La Fiorentina ha dei problemi difensivi da dover risolvere
Grandi incertezze della Fiorentina nella retroguardia. Pioli vuole proseguire con la linea a tre. Ma in termini di interpreti l'allenatore viola ha cercato di ruotare il maggior numero di difensori, ritrovandosi però sempre con una fragilità che è costata cara nelle partite precedenti. E Palladino di questi tempi lo capì, passando a quattro. Pioli invece ha lesinato esperimenti cercando la formula migliore.
