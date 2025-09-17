Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Pioli cambia interpreti, ma la linea a 3 rimane. Palladino lo aveva capito”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Pioli cambia interpreti, ma la linea a 3 rimane. Palladino lo aveva capito”

CorFio: “Pioli cambia interpreti, ma la linea a 3 rimane. Palladino lo aveva capito” - immagine 1
La Fiorentina ha dei problemi difensivi da dover risolvere
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui problemi difensivi della Fiorentina, analizzando le manovre di Stefano Pioli in quel reparto:

Grandi incertezze della Fiorentina nella retroguardia. Pioli vuole proseguire con la linea a tre. Ma in termini di interpreti l'allenatore viola ha cercato di ruotare il maggior numero di difensori, ritrovandosi però sempre con una fragilità che è costata cara nelle partite precedenti. E Palladino di questi tempi lo capì, passando a quattro. Pioli invece ha lesinato esperimenti cercando la formula migliore.

Leggi anche
Nazione: “Spazio a Nicolussi Caviglia. Pioli pensa a Fagioli da mezzala”
CorSport: “Gudmundsson pronto al rientro. Buone speranze per il Como”

© RIPRODUZIONE RISERVATA