La Nazione

Nazione: “Spazio a Nicolussi Caviglia. Pioli pensa a Fagioli da mezzala”

Nicolussi Caviglia possibile titolare nella sfida contro il Como
Redazione VN

Contro il Como serve cambiare qualcosa a centrocampo. Il vertice basso deve dare qualità e tempi alla manovra. Spazio dunque a Nicolussi Caviglia con la speranza che diventi presto un perno della mediana viola. L'uomo in grado di alzare il livello del reparto. E dopo il Napoli, contro il Como è da aspettarselo titolare.

Difficile che Pioli voglia rinunciare a Fagioli, dal quale si aspetta tanto. Il ruolo da mezzala sembra essere quello più adatto al giocatore. Lo riporta La Nazione.

