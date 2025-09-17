Nazione: “Spazio a Nicolussi Caviglia. Pioli pensa a Fagioli da mezzala”

Contro il Como serve cambiare qualcosa a centrocampo. Il vertice basso deve dare qualità e tempi alla manovra. Spazio dunque a Nicolussi Caviglia con la speranza che diventi presto un perno della mediana viola. L'uomo in grado di alzare il livello del reparto. E dopo il Napoli, contro il Como è da aspettarselo titolare.