Gudmundsson farà di tutto per essere disponibile al Franchi contro il Como. Nonostante Pioli gli avesse concesso delle ore di relax, l'islandese ieri l'altro ha svolto lavoro personalizzato per velocizzare il processo di recupero. Ieri è tornato da allenarsi in gruppo e nei prossimi giorni aumenterà i carichi di lavoro.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Gudmundsson pronto al rientro. Buone speranze per il Como”
Corriere dello Sport
CorSport: “Gudmundsson pronto al rientro. Buone speranze per il Como”
Gudmundsson farà di tutto per essere disponibile al Franchi contro il Como
Molto probabilmente sarà convocabile per la sfida contro il Como. E le sensazioni in merito sono positive. Lo riporta il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA